Актьорът Христо Пъдев сподели в интревю за предаването „120 минути“ силното си вълнение и гордост от представянето на българските национали по волейбол на финала на световното първенство във Филипините.

По думите му успехът на отбора е дал на цялото общество безценен подарък – обединение и щастие, които рядко се случват в ежедневието.

„Само споменаването на думата волейболни национали ме вълнува. Това, което направиха момчетата, е невероятно. Те ни изкараха от злободневието и за миг всички говорим единствено за тях. Това е велико“, каза Пъдев.

Актьорът определи постижението на националите не просто като спортен успех, а като силно послание към обществото.

„Те ни показаха, че когато хората са заедно, когато потиснат егото си и работят като един отбор, резултатите нямат лимит. Ако и ние живеем по-сплотено, ще постигнем много повече“, добави той.

Христо Пъдев направи и лична препратка към примера на Владо Николов, който остава скромен дори когато коментира изявите на синовете си. Актьорът разказа, че вече е завел и своя син на първа тенис тренировка, като за него най-важното е децата да спортуват и да бъдат щастливи.

„Много ми се иска повече деца да се запалят по спорта. Така колелото ще се завърти по-лесно. Важното е да растат с дисциплина, сплотеност и грижа за хората около себе си“, подчерта Пъдев.

Той завърши с признание, че националите са „феноменални“ и че тяхното послание е ясно: „Хора, живейте заедно“.

