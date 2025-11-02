Българинът, който влезе във финансовите и технологични новини на целия свят тази седмица – Райчо Райчев, след като преди дни неговата компания EnduroSat набра нови 104 милиона долара от част от най-влиятелните инвеститори на планетата.

Това се случва след като през май той привлече още 49 милиона – от Founders Fund на американския милиардер и инвеститор Питър Тийл.

И точно в този момент EnduroSat откри и най-големия космически производствен център на Балканите. 17 500 квадратни метра лаборатории и производство. Целта е да могат да се сглобяват по два високотехнологични сателита на ден. И всичко това се случва в София.

„Като предприемач винаги се надяваш още по-бързо да се развиват нещата, отколкото се случват. Някак научих с времето, че проектите не се случват със скоростта на мисълта ми, но съм горд с екипа - 300 млади инженери, повечето от тях българи, в България, изграждат капацитет, който е на световно ниво – това мога да кажа по резултатите, които постигаме и по типа клиенти, които вече имаме и с които работим, както и по резултатите, които вече летят в орбита. Ние имаме над 60 сателита в орбита. Ако видите цялата история на целия Източен блок, най-вероятно в модерната история са изстреляли всичките заедно по-малко отколкото EnduroSat за последните две години“, каза Райчо Райчев в предаването „120 минути“ по bTV.

Българинът, който променя правилата на космическия бизнес, обясни и как компаниите и частни лица могат да използват сателитите на EnduroSat за свои нужди:

„Аз мога да наема ваш сателит за два месеца, за да си свърша някоя работа?“, питаме го ние.

„Не от нас, а от нашите клиенти. Ние строим самите сателити, интегрираме сензорите, изстрелваме ги и доставяме суровите данни на клиента. Той вече решава как ще ги използва“, обяснява той.

Според Райчев така се демократизира достъпът до космически данни и се намалява драматично цената им.

Райчо Райчев обясни и каква е философията на компанията му и как се различава от останалите космически играчи в света:

„Така наречените космически компании са основно компании за данни – те изстрелват сензори, събират информация и я продават. Само около 15% от индустрията са тези, които всъщност строят инфраструктура – ракети, сателити. Ние сме в тази група – строим сателити и космически системи. И нашият подход е различен – създаваме модулни сателити, които могат да изпълняват различни мисии, което намалява значително разходите и ускорява производството.“

Райчев подчерта и стратегическата цел на компанията – да направи достъпът до космически данни значително по-евтин и демократичен:

„В момента цената на гигабайт данни от космоса в индустрията е между 3000 и 5000 долара. Нашата цел е да стигнем до около 1 долар на гигабайт. Това е революция за пазара и ще позволи на малки и средни предприятия по целия свят да използват тези данни, които доскоро бяха достъпни само за големи корпорации и държави“.

Проектът включва и летището в Доброславци, което младият предприемач вижда като бъдеща база за космически операции и производство:

Снимка: bTV

„Това летище е напълно изоставено, но с правилните партньори може да се превърне в плацдарм за нов икономически сектор в България. Имаме вече силни американски и европейски партньори, готови да инвестират и да създадат работни места. Това е шанс София да се превърне в център на иновации в космоса.“

Снимка: bTV

Райчев подчерта, че успехът на EnduroSat е резултат както на технологично ноу-хау, така и на визия за развитие на целия сектор в България:

„България може да стане лидер в Европа по продукти, свързани с отбраната и космоса, в рамките на следващите 3–5 години. Ние вече изградихме екосистема от над 1000 специалисти и множество компании, които произвеждат компоненти за космически системи. Това е устойчив модел, който може да трансформира българската икономика.“

