Сигурността вече не е лукс, а необходимост. Независимо дали говорим за частен имот, вила извън града или производствено предприятие, кражбите и неправомерните прониквания остават реална заплаха, а и вътрешните посегателства и злоупотреби се увеличават все повече.

Въпросът е: как да изградим система за видеонаблюдение, която е едновременно надеждна, достъпна за управление и устойчиво работеща при различни условия?

В следващите редове ще разгледаме ключовите стъпки и особености при изграждането на видеонаблюдение за отдалечени обекти, ще обърнем внимание на често срещаните грешки и ще дадем експертни препоръки за избор на оборудване и партньор.

Защо видеонаблюдението е задължителна инвестиция днес?

Последните години показват ясна тенденция - престъпленията срещу частна и фирмена собственост нарастват, а загубите често са в размер на милиони. Отдалечените имоти - къщи, вили, складове или строителни площадки - са особено уязвими, защото рядко се обитават постоянно.

Основни ползи от системите за видеонаблюдение:

Превенция на кражби и вандализъм - камерите сами по себе си действат като възпиращ фактор.

Подкрепа при инциденти - записите от камерите сами по себе си не са официално доказателство в съдебен процес, но могат да послужат като ценен ориентир и помощен материал за органите на реда при разследване и изясняване на ситуацията.

Контрол върху служители и подизпълнители - особено полезно за бизнеси и строителни обекти.

Отдалечен достъп - възможност за наблюдение от всяка точка на света чрез смартфон или компютър.

Основни предизвикателства при видеонаблюдение на отдалечени обекти

Монтажът на камери далеч от градската среда не е толкова лесен, колкото изглежда. Експертите споделят, че има няколко ключови предизвикателства:

Липса на кабелна инфраструктура - често трябва да се използват безжични решения или мобилен интернет. Трудни климатични условия - мъгла, дъжд, сняг и силно слънце могат да намалят видимостта. Електрозахранване - при обекти без постоянно електричество е необходимо допълнително решение (соларни панели, генератори). Сигурно съхранение на данни - рискът от физическо повреждане или кражба на записващи устройства е по-голям.

Етапи в изграждането на система за видеонаблюдение

Анализ и оглед на обекта - Преди всичко е необходимо да се уточни периметърът за защита и целите: превенция на прониквания, контрол на служители, наблюдение на техника и оборудване. Подбор на подходящо оборудване - Ключови фактори са резолюция, нощно виждане, устойчивост на атмосферни влияния и възможност за отдалечен достъп. Изграждане на мрежа Жична конфигурация - осигурява по-стабилен сигнал, но изисква предварително трасиране.

Безжична конфигурация - по-бърза за монтаж, но зависи от надежността и покритието на WiFi сигнала. Монтаж и конфигурация - Правилното разположение на камерите е решаващо не само за избягване на „мъртва зона“ в която няма видимост, а и спазване правилата за разпознаване на обекти с цял разпознаване на лица, автомобилни номера и други. Съхранение и защита на записите - Най-надеждно е комбинираното или двойно решение - DVR/NVR устройство плюс облачно съхранение или две NVR устройства разположение в различни локации (локално и отдалечено), което предпазва данните дори при кражба на техниката.

Как да изберем надежден партньор?

Изборът на правилен доставчик е толкова важен, колкото и самото оборудване. Значително по-важно е разположението на средствата за наблюдение и запис и цялостната концепция на системата, отколкото изборът на висок клас скъпоструваща техника разположена и монтирана неправилно.

Компаниите с дългогодишен опит и квалифициран екип могат да гарантират, че инвестицията ще бъде оптинална и целесъобразна.

