Огромната част от русенци искат да видят сериозни промени в града си след избирането на нов кмет – поне това показва онлайн анкета на bTV Radio. От 731 гласували, 643 са на мнение, че дунавската ни столица се нуждае от промяна.

Какво трябва да се случва по-различно в Русе през следващите 4 години? В ефира на радиото своите виждания споделиха основните кандидати според социологическите проучвания – Диана Иванова (ГЕРБ), Пенчо Милков (БСП) и Галин Григоров (ВМРО).

Коя е най-належащата промяна?

Диана Иванова: „Най-важната промяна за Русе трябва да бъде промяна във философията на управление на града и мисля, че аз бих могла да направя тази промяна. Според мен длъжността на кмета не е чиновническа позиция, кметът не е и администратор на документи. Кметът трябва да бъде мостът между местната и държавната власт и, на базата на сериозен стратегически подход и спазвайки законосъобразността, да решава проблемите на своите съграждани”.

Пенчо Милков: „Имам ясна визия какъв точно Русе можем да направим заедно. Русе е северната столица на България и ние трябва да го превърнем от един догонващ град в един иновативен град, който прави толкова големи стъпки, колкото другите градове не могат да направят. Аз си представям Русе като един отново от най-зелените и чисти градове, отново привлекателен, желан за работа, за бизнес – един разрастващ се град, какъвто той беше дълги години. В момента, въпреки големите проекти, които са започнати, ние сме изправени пред много проблеми. Считам, че е необходима много енергия, единение, професионализъм и честност, за да ги решим”.

Галин Григоров: „Разбира се, че на Русе е нужна промяна. Въпросът е кой иска и кой може да я осъществи и чие управление ще е най-полезно за русенци. ВМРО от 10 г. работим за тази промяна и в изминалите години големите партии ГЕРБ и БСП влизаха нерядко в съглашателство и управляваха заедно, като разчитаха и продължават да разчитат на късата памет – но на все по-малко русенци. Промяната може да бъде осъществена именно от ВМРО”.

Your browser does not support the audio element.

За наследството на Пламен Стоилов, инфраструктурата, проектите в региона, исканията на гражданите и бизнеса и замърсяването на въздуха – чуйте в звуковия файл какво казаха кандидат-кметовете на Русе!