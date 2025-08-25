Представете си следното: мобилният ви телефон пада в река, потъва на дъното и изчезва. Година по-късно той внезапно се появява отново. И все още работи.

Точно това преживява 36-годишна жена от германския град Улм, провинция Баден-Вюртемберг.

Мобилният ѝ телефон престоява на дъното на река Блау - приток на Дунав, в продължение на 380 дни, разказва "Билд".

На 22 юли 2024 г. по време на фолклорен фестивал Тамара Климчак стои с партньора си на мост в Улм, когато чантата ѝ се преобръща.

Приятелят ѝ успява да спаси портфейла и ключовете ѝ, но мобилният телефон на Тамара потъва в реката.

Двойката предприема отчаяно търсене. На следващия ден дори влиза в реката s водолазни очила. На повърхността се появява само гланц за устни.

„В един момент загубихме надежда“, казва Климчак.

Година по-късно тя почти е забравила телефона си, когато непознат мъж се свързва с нея във Фейсбук и с въпроса: „Загубили ли сте нещо в Улм?“.

Тамара Климчак първоначално мисли, че това е някаква шега.

Мъжът е Герд Кселер, на 51 години от Лаупхайм. На 6 август 2025 г. 10-годишният му син Лео видял нещо да блести сред калта и камъните в рибарския район, събул обувките си и стъпил в студената вода.

Под водораслите и калта той открил мобилен телефон.

Вкъщи го поставили в ориз, за да изсъхне, а след това го включили в зарядно устройство.

Минути по-късно се появило логото на компанията производител.

Използвайки приложение за спешни случаи с авариен пропуск, което работи без ПИН код, момчето открило името на собственика.

Снимка: Личен архив

Ден по-късно Лео, неговият баща и Тамара се срещнали пред катедралата в Улм.

Телефонът бил белязан от престоя си в реката, но все още работел.

„В него все още има снимки и съобщения, които си мислех, че са загубени завинаги“, казва Тамара.

Лео получил награда от 30 евро и бонбони.

Защо мобилният телефон е оцелял?

„Вероятно е лежал в защитена вдлъбнатина в речното корито“, смята Герд Кселер.

Според Мохамед Нур Махук, ръководител на сервиз за телефони в Улм, много мобилни апарати падат във водата всяка година по време на фолклорния фестивал.

„Само тази година половин дузина смартфони се озоваха в реката и бяха донесени при мен. Успяхме да спасим около половината от тях“, коментира мъжът.

„Ако телефон като този на Тамара е бил под вода повече от час, дънната платка обикновено се поврежда и всичко е изчезва. На телефона на жената обаче пукнатините може да са били „запечатани“ с фина кал, предотвратявайки проникването на твърде много вода“, казва още специалистът.

