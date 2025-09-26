Започва кино фестивалът София ДокуМентал (ВИДЕО)

Столицата става сцена на филмовия фестивал София ДокуМентал. За поредна година bTV Media Group е медиен партньор на събитието, а тазгодишното издание ще е с фокус върху човешките права, силните и слабите страни на обществото.

Шестото издание на София ДокуМентал вече започна и ще продължи до 5-ти октомври. Тази година организаторите са подготвили близо 30 прожекции, премиерни за България, които ще се излъчват на 11 локации.

Документалист и фестивалния директор Маргичка Божилова "В Ларгото всяка вечер, в 20 ч. има прожекции в присъствието на авторите с дискусии. Предлагаме на нашите зрители специални преживявания. "Ще се излъчи филма "Да бъдеш Джон Малкович", където режисьорът изследва една легенда за потенциална роднинска връзка с Джон Малкович".

Ще се излъчи и филма "За Миконос", известният парти гръцки остров, който започва по интересен и интригуващ начин.

Един от филмите е "Г-н "Никой" срещу Путин" - за смелия руски учител в малкия град, който започва със скрита камера да заснема процеса на милитаризация в руско училище. Това е в топ три филмите на годините.

Фестивалът бе открит с украинския филм "Дивия". Публиката беше разтърсена как бе представена войната, която оставя отпечатък върху природата, разказва Божилова.

Фестивалът е и онлайн.