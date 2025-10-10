dalivali.bg
Виктория Бекъм: Нося тапи за уши, за да спя. Извънредни новини – дори и Дейвид хърка силно

„От 20 години се боря с предубеждения, че съм просто знаменитост. Едва сега чувствам, че заслужавам да се показвам в Париж“, каза Виктория Бекъм след представянето на нейната колекция. Модната ѝ марка продава дрехи на стойност над 115 милиона паунда годишно

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:49 ч. 10.10.2025 г.

Женени повече от четвърт век, те са една от най-разпознаваемите и влиятелни двойки в света. В първото си интервю от 15 години Виктория Бекъм е „щастлива да каже“, че е преминала терапия.

В нашия ексклузивен разговор това е Пош Спайс, която отчаяно исках да видя: брилянтна, остроумна, самоиронична — и толкова истинска.

Виктория Бекъм за първи път разказва за битката си с хранителното разстройство (ВИДЕО)

Тя признава: „Нося тапи за уши. Нека ви кажа, не е за забавление. Защо мислите, че го правя? Не е, за да привличам внимание в леглото. Той може да изглежда така, но извънредни новини - дори съпругът ми хърка. Трябва да нося тапи за уши.“

51-годишната Виктория, майка на четири деца, говори по време на премиерата на документален филм на Netflix тази седмица.

Снимка: Reuters

Тя и бившият капитан на английския футболен отбор, превърнал се в предприемач Дейвид Бекъм, на 50 години, общо притежават 500 милиона паунда. Той беше избран и за най-сексапилния мъж на света от списание People за 2015 г.

Любов безкрай: Дейвид и Виктория Бекъм празнуват 26 години брак (СНИМКИ)

Въпреки проблемът с хъркането Дейвид не е изгонен да спи на дивана, смее се Виктория по време на интервюто пред „Сън“.

„Започнах с това интервю, казвайки, че не искам да говоря за Spice Girls, защото съм прекарала 20 години в изграждането на моята модна марка. Така че осъзнавам, че се боря с предубеждения, че съм просто лице, знаменитост, от 20 години. Едва сега чувствам, че съм заслужила правото си да се показвам в Париж. Сега мога да размишлявам и да говоря, без да се притеснявам, че това ще се отрази на марката ми. Най-накрая чувствам, че нямам какво да доказвам на никого. Аз съм достатъчна.“, коментира тя след ц пролет/лято 2026 г. - което би било немислимо преди 20 години.

Ромео Бекъм отмъщава на брат си Бруклин с нова татуировка (ВИДЕО)

Тогава тя беше отхвърляна като нещо като модна шега от снобски дизайнери, които искаха яростно да пазят своята територия.

Днес нейната марка продава дрехи на стойност над 115 милиона паунда годишно и се носи от всички - от Катрин, принцеса на Уелс, до бившата първа дама Мишел Обама и актрисата Дейзи Едгар-Джоунс. Следващата ѝ цел са магазини в Париж и САЩ.

Снимка: Reuters

