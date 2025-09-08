Видеонаградите на МТV бяха раздадени снощи в Ню Йорк. Ариана Гранде грабна приза за най-добър клип, а Сабрина Карпентър беше отличена за най-добър албум.
И двете получиха по общо три статуетки.
В най-много категории феновете предпочетоха Лейди Гага, която стана и артист на годината.
Така Бионсе и Тейлър Суифт остават с по общо 30 награди всяка и никоя не успя да изпревари конкурентката си.
Отличието за цялостно творчество отиде у Марая Кери.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK