Видеонаградите на МТV бяха раздадени снощи в Ню Йорк. Ариана Гранде грабна приза за най-добър клип, а Сабрина Карпентър беше отличена за най-добър албум.

И двете получиха по общо три статуетки.

В най-много категории феновете предпочетоха Лейди Гага, която стана и артист на годината.

Така Бионсе и Тейлър Суифт остават с по общо 30 награди всяка и никоя не успя да изпревари конкурентката си.

Отличието за цялостно творчество отиде у Марая Кери.

