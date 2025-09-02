Режисьорът Уди Алън неочаквано похвали американския президент Доналд Тръмп за актьорските му способности, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Говорейки в подкаста на Бил Мар Club Random, 89-годишният Алън си припомни как е работил с Тръмп през 1998 г. във филма „Знаменитост“ (Celebrity), в който Тръмп се появява като себе си за 11 секунди.

В сцената магнатът на недвижими имоти обявява намерението си да купи катедралата „Свети Патрик“ в Манхатън, да я разруши и да я замени с „много, много висока и хубава сграда“.

„Беше удоволствие да работя с него, той беше много добър актьор“, казва Уди Алън.

„Той бе много учтив, точен, правеше всичко правилно и имаше истински усет към шоубизнеса“, добавя режисьорът.

В политически план Алън се определя като демократ и казва, че е гласувал за Камала Харис. Той подчертава, че не е съгласен с политиката на Тръмп в 99% от случаите.

Уди Алън заяви, че е изненадан, че Доналд Тръмп е станал политик, тъй като изглежда, че американският президент обича да ходи на баскетболни мачове на New York Knicks, да играе голф или да бъде съдия на конкурси за красота.

Често противоречива личност, Уди Алън каза, че би искал да режисира Тръмп в ролята му на президент, но призна, че това няма как да стане.

