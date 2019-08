Езерото Туз, второто по големина в Турция, се оцвети в розово, превръщайки се във впечатляваща гледка за туристите.

Необичайният цвят се дължи на водораслите Дуналиела салина и хало бактерии. Те произвеждат червен на цвят бета каротин през летните месеци, когато времето е по-горещо и солеността на езерните води нараства, за да се пазят от вредното въздействие на слънчевите лъчи, пише БТА.

Salt Lake (Tuz Gölü) in Turkey temporarily turns pink, due to a seasonal biological phenomenon and a great opoortunity for photographers. Visit Turkey. #NaturalBeautiesofTurkey #GoTurkey pic.twitter.com/uVDKdR19IK