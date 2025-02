Служителите на резервата за тигри Пенч в Индия са спасили тигрица и диво прасе от кладенец, в който случайно са попаднали заедно, съобщи New Indian Express.

Животните се озовали във водата по време на лова на младата тигрица. Тя преследвала глигана до село Хардуа, разположено на границата на резервата.

Там глиганът паднал в дупката. Тигрицата нямала време да се спре в преследването и съответно също се озовала във водата.

За инцидента незабавно бил уведомен съставът на резервата. На мястото пристигнал спасителен екип с ветеринарен лекар.

Първоначално мислели да застрелят тигрицата с успокоителна стрела, но бързо разбрали, че ако загуби съзнание, може да се удави във водата. Тогава спасителите спуснали в кладенеца сгъваемо легло.

