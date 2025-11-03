Тейлър Суифт с нов рекорд. Поп звездата четвърта седмица е начело на класацията на списание "Билборд" и има общо 90 челни позиции в своята кариера – най-много за соло изпълнител.

Междувременно музеят на изящните изкуства в германския град Висбаден, отдаде почит към певицата по необичаен начин.

Там е изложена картината "Офелия" на художника Фридрих Вилхелм Теодор Хейзер.

Клипът на новия хит на певицата е вдъхновен именно от тази творба.

А текстът - от съдбата на шекспировата Офелия.



Музеят организира специално събитие с безплатен вход за посетителите на Тейлър Суифт, които са облечени в стила на героинята от "Хамлет".

