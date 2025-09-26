Своеобразно "любовно писмо" към София (Видео)

Своеобразно "любовно писмо" към София – авторът Здравко Петров с нов пътеводител, в който читателите ще преминат през два исторически маршрута със 70 забележителности в столицата ни.

В новия такъв пътеводител всеки читател ще се запознае с кътчета на два исторически маршрута – първият в района около Граф Игнатиев, а вторият около Женския пазар.

Пътеводителят започва с къщата на инженера и баронесата. Това е мястото, откъдето започва първият маршрут.

"Тази къща е изключително красива, а и е много знакова. Тя е една от най-старите софийски къщи, които са запазени до ден днешен, построена през 1899 г. с едно аристократично излъчване. Освен това тя е била собственост на много известни личности", разказа пред bTV авторът на пътеводителя, Здравко Петров.

"Тук се преплитат много епохи, много стилове. В София може да видим и научим много неща за хилядолетната история на нашите земи", каза Петров.

Премиерата ще е на 9 октомври в централните Хали.