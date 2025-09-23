dalivali.bg
Световното кулинарно състезание „My Kitchen Rules“ идва в България в ефира на bTV

Българската адаптация на предаването ще бъде реализирана под името „Моята кухня е номер едно“

Публикувано в  20:17 ч. 23.09.2025 г.

Публикувано в  20:17 ч. 23.09.2025 г.

bTV придоби правата за излъчване на едно от най-успешните кулинарни риалити предавания в света – „My Kitchen Rules“. С този ход медийната група разширява портфолиото си от развлекателни формати и за първи път ще предложи на българските зрители телевизионен кулинарен хит, който вече е покорил публиката в над 15 държави по света.

Българската адаптация на предаването ще бъде реализирана под името „Моята кухня е номер едно“. В кулинарната надпревара отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки, превръщат собствената си светя светих в ресторант за една вечер, където трябва да впечатлят журито и конкурентите си с тристепенно меню. Най-добрите продължават напред в поредица от кулинарни дуели и предизвикателства, докато един отбор не завоюва голямото признание и награда от 75 000 евро.

Кастингът вече е отворен – всяко кулинарно дуо, което обича не просто да готви, но умее да се забавлява и мечтаете да превърнете трапезата си в арена на вкусни приключения, може да се запише за участие на btv.bg.

