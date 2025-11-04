Американското списание „Пийпъл“ обяви английската звезда Джонатан Бейли за най-сексапилния мъж на годината.

37-годишният актьор е известен както с комедийни и музикални, така и с драматични роли в киното и в театъра.

Последните му участия са във филма „Злосторница“ и в романтичния исторически сериал „Бриджъртън“.

Бейли благодари на списанието за оказаната му и се пошегува, че е споделил за нея само на кучето си.

Бейли поема щафетата „най-сексапилен мъж“ от Джон Красински (звезда от „Офисът“ и „Джак Раян“), който беше избран за 2024 г.

Снимка: Getty Images

Бейли впечатли публиката в ролята на принц Фиеро в дебюта си на големия екран през 2024 г. в „Злосторница“. Втората част излиза по кината на 21 ноември.

Той блестеше с чар като лорд Антъни Бриджъртън в „Бриджъртън“ на Netflix и спечели номинация за „Еми“ през 2024 г. за ролята си в сериала „Спътници в живота“ (Fellow Travelers) на Showtime.

Снимка: Getty Images

Наскоро участва и в „Джурасик свят: Прераждане“, който излезе през юли.

Бейли сподели пред „Пийпъл“, че е знаел, че иска да стане актьор, откакто е бил на 5 години и баба му го е завела да гледа мюзикъла „Оливър!“. В рамките на две години е постигнал мечтата си, като е играл в Кралската шекспирова компания.

Снимка: Getty Images

Оттогава има много участия на сцената, включително в ролята на Ричард II на Шекспир в Лондон по-рано тази година.

Бейли, който открито говори за своята хомосексуална ориентация основава фондацията The Shameless Fund, която подпомага ЛГБТ организации.

„Знам, че ЛГБТ общността е под огромна заплаха в момента. Затова е невероятно да се срещам с хора, които имат опит и виждат потенциал, за който само съм мечтал“, казва той.

Снимка: Getty Images

Първият „най-секси мъж на света“ е Мел Гибсън и е отличен през 1985 г. Сред другите носители на наградата са Брад Пит, Джордж Клуни, Джон Ф. Кенеди-младши, Дейвид Бекъм, Майкъл Б. Джордан, Дуейн Джонсън, Пол Руд, Пиърс Броснан и Патрик Демпси, припомня БТА.

