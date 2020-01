Една от най-популярните метъл групи Slipknot ще изнесе първия си концерт у нас в Пловдив.

Американците включиха и страната ни в европейското си турне през 2020 г. и ще се качат на сцената като хедлайнери на четвъртото издание на фестивала Hills of Rock.

Рокфестът ще се проведе на 24,25,26 юли 2020 г. на гребния канал в Пловдив, като Slipknot ще забият първите акорди в третия ден, съобщиха от организаторите.

„Чувството да сме отново на турне в Европа е несравнимо. Без значение колко пъти се връщаме, винаги усещаме нужда да свирим там отново и отново. Едно е сигурно - публиката в Европа винаги е една от най-добрите в света“, подчерта вокалистът Кори Тейлър.

Още от формирането им през 1995 г. в щата Айова, Slipknot постига не само невероятни успехи с проектите си, но се превръщат и в идоли на няколко поколения.

През август 2019 г. излезе новият албум - We Are Not Your Kind, който е шестият студиен запис в кариерата им.

Считан за един от най-добрите албуми на бандата, той оглавява класациите „Билборд 200“ в САЩ и Albums Chart в Обединеното кралство, и заема челни позиции в чартовете на десетки държави по света.

Видеото към сингъла от албума - Unsainted, стана номер 1 в стрийминг платформите по света за 24 часа, като събира над 60 милиона гледания в „ЮТюб“ само за няколко седмици.