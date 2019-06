Популярни потребители на социалните мрежи бяха остро критикувани заради „безчувствени” снимки, направени в Чернобил. Мястото, където се случи най-голямата ядрена катастрофа в света, стана магнит за хора, които видяха възможност да си направят уникални селфита, пише в свой материал онлайн изданието на британската телевизия "Скай".

След големия успех на минисериала на HBO „Чернобил” атомната централа близо до град Припят в Украйна стана много посещавано от туристи място. То обаче привлече и инфлуенсъри, които търсят необичаен фон за снимки, целейки да привлекат повече последователи в социалните мрежи.

Създателят на сериала Крейг Мазин призова хората да проявят по-голяма чувствителност към трагедията.

„Чудесно е, че сериалът е привлякъл вълна от туристи, но видях снимките, които се появиха. Проявете уважение към пострадалите и към тези, които са пожертвали живота си!”, призова Мазин в „Туитър”.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.