Аби и Британи Хенсел са едни от най-популярните сиамски близначки в света. От кръста надолу те споделят едно тяло с общи черва, черен дроб и репродуктивни органи. Родени са на 7 март 1990 г. в американския щат Минесота.

Момичетата стават известни в „Шоуто на Опра Уинфри“ на 6-годишна възраст – през 1996 г., и моментално очароваха публиката с уникалната си история.

Двете имат шофьорски книжки и спортуват заедно. В документален филм като тийнейджъри те разкриват желанието си да имат деца. А това вече може би се е случило.

Аби – която е дясната половина на споделеното тяло, се омъжва за американския ветеран Джошуа Боулинг през 2021 г. Тя сподели за сватбата през 2024 г.

Снимка: Abby and Brittany Hensel/TikTok/Instagram

Според The US Sun Аби и Британи за първи път са заснети навън с детски кош с бебе в него. От дни се спекулира, че двете жени може би са станали майки, коментира „Билд“.

Дали новороденото е тяхно собствено дете, не е нито потвърдено, нито отречено.

Но сега изглежда съвсем сигурно - Аби и Британи се виждат на снимки в моменти, в които показват бебето на приятели и колеги в Минесота, САЩ, коментира People.

На 27 август близначките пристигат в училище в Ню Брайтън, където остават около половин час. Те преподават математика на пети клас в училището повече от десет години.

„Изглеждаха изключително уморени по време на посещението, но изглеждаха щастливи да видят отново колегите си“, коментира източник пред американските медии.

Те обаче не са коментирали и споделили нищо.

През 2012 г. TLC излъчи риалити сериала „Аби и Британи“. Филмът документира преживяванията на близначките, докато завършват университета Бетел, пътуват из Европа и започват кариерата си като учители.

Снимка: Abby and Brittany Hensel/TikTok/Instagram

Те живеят сравнително нормален живот въпреки изключително рядкото си състояние.

Сега отново попадат във фокуса на медиите – след снимката с бебе.

