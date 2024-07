Седмица остава до четвъртото издание на рок фестивала в долината на виното. Тазгодишното издание ще се проведе между 12 и 14 юли, а организаторите вече са готови с всички изисквания на групите.

„Прави особено впечатление, че почти всички групи искат да има пица след края на изпълнението им, така че подготвяме специална пещ, за да имаме винаги прясна и топла пица“, споделят организаторите от Midalidare Rock In The Wine Valley.

Всички банди са приели да променят изискванията си за конкретни марки вино, които традиционно пият и очакват да опитат селекцията на Midalidare.

„Това е наша практика още от първото ни издание. Радваме се, че традицията продължава“, споделят организаторите.

Deep Purple държат да се избягва използването на пластмаса и очакват да има кофи за разделно изхвърляне на боклука. Важно за тях е първото им хранене за деня да е Английска закуска, а за бирата имат изискване да е само немска. Техният бар ще бъде допълнен още с бренди, водка, уиски, бяло и червено вино.

Другият хедлайнер - Mr. Big, имат специално седмично меню, което следват. За съботата, която ще прекарат в България, те очакват местни специалитети, а неделният им ден е отреден за паста. Бандата не иска твърд алкохол, Mr. Big наблягат на разнообразни вина, студени чайове и сода.

Немската машина Accept ще похапват суши и азиатски снаксове. Също така искат да има много плодове, зеленчуци и сурови ядки. Те също няма да пият твърд алкохол, но държат да има достатъчно вино и бира.

Saxon предпочитат сами да приготвят своите сандвичи, като очакват да има разнообразие от хляб, сирена, салами и други, подходящи за целта продукти. Saxon също така обръщат внимание на сладкото чрез голям избор от протеинови барчета и тъмен шоколад. Имат и специално изискване за марката чай, която консумират. Освен него, музикантите от бандата пият още вино, ром и джин.

Axel Rudi Pell наблягат на хлебните изделия, като искат да има много и различен по вид хляб. И те като Saxon обичат сами да приготвят сандвичите си. Имат специално изискване за конкретна марка вода, както и за достатъчно бира и уиски в гримьорните.

Hammerfall са фенове на виното, като държат в селекцията да присъства и пенливо. Очакват неограничено количество газирана вода и витамини, както и шоколад, дъвки и много лед.

Сред изискванията на Beast in Black правят впечатление многото и разнообразни варианти на енергийни напитки и енергийни барчета. Освен бира, вино и уиски, бандата очаква в нейния бар да има и саке.

Delain обръщат специално внимание на здравословната храна. Те очакват много и разнообразни супи и плодове, като имат забрана за всякакъв вид junk food. В менюто им не трябва да присъства и нищо люто.

Сред останалите банди прави впечатление, че Stratovarius искат храната им да е без лук и гъби. The O'Reillys and the Paddyhats ще наблягат на енергийните напитки и бирата. Primal Fear, освен разнообразни салами и кашкавали, очакват да има и достатъчно количество шоколад, мармалад, мед, както и всякакви други видове сладки.

Rhapsody Of Fire са третата банда, която иска сама да приготвя сандвичите си, а Steel Panther задължително държат на топла супа, без гъби и без нищо люто. По време на фестивала те специално са поискали да опитат Новозеландския Совиньон блан на Midalidare.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 12 до 14 юли. Билетите са в продажба, а цените им са:

Тридневен билет – 180 лв.

Еднодневен билет за 12 юли, с хедлайнер Accept – 120 лв.

Еднодневен билет за 13 юли, с хедлайнер Mr.Big – 120 лв.

Еднодневен билет за 14 юли, с хедлайнер Deep Purple – 120 лв.

Деца до 12 години влизат без билет.