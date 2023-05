Стъклени витрини, пълни със средновековни ръкописи и артефакти, класически статуи и картини на гениите. Aко голяма част от музеите по света съхраняват архивите на времето и разказват за миналото, то има и такива, които са насочени към бъдещето.

С футуристични проекти или високотехнологични интерактивни експонати някои музеи поставят иновациите на първо място.

Сингапур – пътуване до калифорнийските секвои

В сърцето на Сингапур сграда, вдъхновена от лотос, преплита изкуство, наука и технологии, разказва Си Ен Ен.

Музеят ArtScience става известен със своите експонати, които прекрачват границите. Миналата година VR галерията в него транспортира посетители до Калифорнийския национален парк на секвоите. Това беше част от мултисензорно изживяване, наречено „We Live in an Ocean of Air“. Посетители се потопиха в гората с 3D стерео звук, системи за разпръскване на аромати и вятърни машини.

В музея ArtScience Museum има постоянна експозиция „Светът на бъдещето: Където изкуството среща науката“. Това е дигитална площадка с инсталации, на която публиката преминава през динамични изживявания.

Една от инсталациите - „Кристална вселена“, предлага спиращо дъха пътуване до звездите. Посетителите, които минават през него, са обгърнати от над 170 000 LED светлини.

Дубай – артефакти от бъдещето на седем етажа

Музеят на бъдещето в Дубай е дом на семейство роботи. Сред тях е робот барист, който носи името Боб и хуманоиден робот с изкуствен интелект, наречен Амека. Най-новото допълнение в него е дружелюбно роботизирано куче, проектирано от американска технологична фирма, което обикаля фоайето и общува с посетителите.

На седем етажа в музея посетителите откриват артефакти от бъдещето. Над главите им се извисява метален летящ пингвин. Откриват редици с окачени цилиндрични капсули, съдържащи цифрови изображения на растителни и животински видове. 4500 животински ДНК кода се съхраняват в умни устройствa.

Южна Корея – AI, AR, VR

Много от нас се притесняват от това, че роботите и изкуственият интелект (AI) се сливат с ежедневието ни, но нов музей в Сеул, Южна Корея, има за цел да успокои умовете ни. Музеят на роботите и изкуствения интелект е предназначен да насърчава науката, технологиите и иновациите в обществото.

Роботите ще бъдат изложени навсякъде и музеят ще се превърне в център за интелигентни технологии, с които посетителите могат да взаимодействат, включително AI, разширена реалност (AR) и виртуална реалност (VR). Базирана в Турция агенция спечели конкурс за проектиране на сградата. Тя трябваше да отвори врати през 2023 г., но сега се очаква това да се случи в края на 2024 г.

Оман – със самолет през династии и цивилизации

Музей в древния град Низва в Оман - Oman Across Ages Museum, използва авангардна технология, за да преведе посетителите си със самолет през различните династии и цивилизации, създали страната.

Музеят използва дронове за картографиране на археологически обекти, 3D принтиране за създаване на реплики и модели на обекти и комбинация от CGI и AR за пресъздаване на древни селища.

Посетителите могат да влязат във виртуална реалност, чрез която да влязат в емблематичните сгради на страната - като двореца Ал Алам, една от резиденциите на султана на Оман.

Вашингтон – от Земята до другите светове

В националния музей „Въздух и космос“ във Вашингтон се намира най-голямата колекция в света от исторически самолети и космически кораби. Тя съдържа 68 000 обекта.

В една от изложбите на музея „Един свързан свят“ посетителите имат възможност за поредица от интерактивни преживявания. В нея откриват и 3-метрова сферична проекция на земното кълбо.

Влизайки в шест интерактивни павилиона, тe могат да изтеглят визуализации на данни - от сателитни мрежи до маршрути за миграция на животни.

В изложбата „Разходка из други светове“ гостите могат да посетят седем различни планети. В нея има почти 360-градусов панорамен екран, който комбинира реални данни и изображения от космически кораби с CGI – компютърно генерирани изображения.

Флорида - технологичното възкресение на Дали

„Ако някой ден умра, въпреки че това е малко вероятно, се надявам, че хората по кафенетата ще си кажат "Дали умря, но не съвсем", казва някога художникът.

Музеят започва свой триизмерен проект, като събира и споделя стотици интервюта, цитати и съществуващи архивни кадри от художника.

В музея на Салвадор Дали се случва технологично възкресение, което позволява на посетителите чрез изкуствен интелект да взаимодействат с испанския сюрреалист.

Използвана е технологията deepfake, AI алгоритъм изучил аспекти от лицето на Дали, които след това са проектирани върху лицето на актьор.

Така артистът се превръща в домакин за посетителите. Той ги поздравява в цял ръст. споделя истории за своето изкуство и "мисли" за съвременните събития.

Музей на несъответствието - преосмисляне на познатото

„Изкуственият интелект има капацитет както за добро, така и за лошо и Музеят на несъответствието има за цел да покаже на хората неговите потенциални рискове.

Разпънат върху една стена, текстът „Съжалявам, че убих по-голямата част от човечеството“ стои на стена над експонатите на музея. AI преосмисля познатия свят, включително и „Сътворението на Адам“ на Микеланджело.