Ричард Маркс отложи пролетното си турне. Спирка в него бе и София, като певецът трябваше да изнесе концерт на 28 март в зала 1 на НДК.

Турнето му ще се състои през есента, но все още не са ясни новите дати. Причината е „настъпилата световна здравословна криза и непредвидимите условия на пътуване по света“, съобщи мениджърът на артиста.

„За да не застраша здравето и сигурността на моите фенове по време на концертите си, предстоящото европейско турне се налага да бъде отложено заради световната здравна криза. Изпълнен съм с изключителна благодарност към феновете си и се вълнувах много за предстоящото европейско турне. Някои от тези шоута са разпродадени от месеци и бях готов да преживея с всеки една невероятна нощ с музика. Скоро ще се върна и ще прекараме страхотно време заедно“, каза Ричард Маркс.

Билетите, закупени за настоящите дати, ще важат и за новите, когато бъдат потвърдени. Феновете също така имат възможност също така да върнат билетите и да получат парите за тях.

Роденият в Чикаго изпълнител има над 30 милиона продадени албума по света, като се започне от едноименния дебют с топ 5 сингъла, между които "Hold on to the Nights" и донеслият му "Грами" - "Don't Mean Nothing" за най-добро мъжко рок вокално изпълнение.

Като изпълнител, автор и продуцент Ричард Маркс Marx има общо 14 сингъла под номер 1, между които и "Long Hot Summer" на Кийт Ърбън, и е един от малкото артисти с номер едни хит сингли през всяко едно от последните четири десетилетия.

През 2010 г. той издаде албум с най-големите хитове - "Stories To Tell", от който е сингълът "When You Loved Me", а последният му албум "Beautiful Goodbye" е издаден през 2014 г.