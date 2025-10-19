Български десерти с френски привкус или френски десерти с български привкус - това е специалитетът, който можете да откриете в една софийска книжарница. Техният майстор е бивш адвокат.
Миглена Павлова прекъсва кариерата си в правото, за да се отдаде на изкусни творби в сладкарството.
Какво е нейното послание в тях и как от професия с дългогодишен опит се впускаш в сладко-солено ново начинание, вижте във видеото!
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK