Продават къщата, в която Карл Маркс пише „Капиталът“, за 1 000 000 евро

Карл Маркс, един от основателите на комунистическата идеология, е работил върху световноизвестната си книга „Капиталът“ в холандския град Залтбомел.
Къщата, където е написал „Капиталът“, сега се продава и то за доста пари. Увеличава ли се стойността на една къща, ако в нея е живяла историческа личност?
Според собственика на имота Ламбер ван ден Донк – да. Всичко в къщата е непокътнато, уверява той.
„На това бюро със секция е написал „Капиталът“. Много му е харесвало тук. Кой притежава такава историческа сграда?“, добави Ламбер ван ден Донк. По думите му тя струва поне милион евро.
Със сигурност е уникална, но според оценките това не влияе на цената.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK