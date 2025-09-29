Всичко в къщата е непокътнато, включително бюрото, уверява собственика на имота

Продават къщата, в която Карл Маркс пише „Капиталът“, за 1 000 000 евро

Карл Маркс, един от основателите на комунистическата идеология, е работил върху световноизвестната си книга „Капиталът“ в холандския град Залтбомел.

Къщата, където е написал „Капиталът“, сега се продава и то за доста пари. Увеличава ли се стойността на една къща, ако в нея е живяла историческа личност?

Според собственика на имота Ламбер ван ден Донк – да. Всичко в къщата е непокътнато, уверява той.

„На това бюро със секция е написал „Капиталът“. Много му е харесвало тук. Кой притежава такава историческа сграда?“, добави Ламбер ван ден Донк. По думите му тя струва поне милион евро.

Снимка: ENEX / DE RTL

Със сигурност е уникална, но според оценките това не влияе на цената.