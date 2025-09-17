dalivali.bg
Продават луксозен апартамент с три спални в замък на Хенри VIII за 922 хиляди евро
Замъкът има непосредствен достъп до плаж и уникални гледки, заобиколен от 137 декара градини
Светът

Продават луксозен апартамент с три спални в замък на Хенри VIII за 922 хиляди евро

Замъкът има непосредствен достъп до плаж и уникални гледки, заобиколен от 137 декара градини

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:20 ч. 17.09.2025 г.

Апартаменти в замък, построен от Хенри VIII през 16-ти век, се продават. Замъкът има непосредствен достъп до плаж и уникални гледки, пише британското издание "Сън".

Впечатляващ луксозен апартамент с три спални е обявен за продажба, един от десетте, които сега са част от замъка Нетли, включен в списъка на защитените сгради от втора категория.

Замъкът Нетли се нимира в живописно селце в Хампшир на южното крайбрежие и предлага спиращи дъха гледки към брега и директен достъп до плажа.

Беден ли е българинът: Държим 94 млрд. лв. в банките

В замъка са обособени десет луксозни апартамента през 2000 г., един от които сега се продава за 800 000 паунда (922 356 евро).

Замъкът е разположен сред общо приблизително 137 декара градини.

Самият апартамент разполага с голям хол, центриран около камина и врати към балкон с невероятна гледка към Саутхемптън Уотър.

Кухнята е оборудвана с редица вградени уреди, както и с поръчкови вградени дъбови шкафове. Основната спалня е със самостоятелна баня и огромни вградени гардероби.

Ново жилище: Дори и много хора с много пари пак предпочитат да изтеглят кредити

Спалнята за гости също е оборудвана със самостоятелна баня с душ и гледка към огромната предна градина на замъка. Има дори просторен кабинет, описан като „наистина многофункционално пространство“, тъй като преди това е бил основна спалня и е разположен до отделна баня с душ и гардеробна.

