Замъкът има непосредствен достъп до плаж и уникални гледки, заобиколен от 137 декара градини

Продават луксозен апартамент с три спални в замък на Хенри VIII за 922 хиляди евро

Апартаменти в замък, построен от Хенри VIII през 16-ти век, се продават. Замъкът има непосредствен достъп до плаж и уникални гледки, пише британското издание "Сън".

Впечатляващ луксозен апартамент с три спални е обявен за продажба, един от десетте, които сега са част от замъка Нетли, включен в списъка на защитените сгради от втора категория.

Замъкът Нетли се нимира в живописно селце в Хампшир на южното крайбрежие и предлага спиращи дъха гледки към брега и директен достъп до плажа.

В замъка са обособени десет луксозни апартамента през 2000 г., един от които сега се продава за 800 000 паунда (922 356 евро).

Замъкът е разположен сред общо приблизително 137 декара градини.

Снимка: Savills

Самият апартамент разполага с голям хол, центриран около камина и врати към балкон с невероятна гледка към Саутхемптън Уотър.

Снимка: Savills

Снимка: Savills

Кухнята е оборудвана с редица вградени уреди, както и с поръчкови вградени дъбови шкафове. Основната спалня е със самостоятелна баня и огромни вградени гардероби.

Спалнята за гости също е оборудвана със самостоятелна баня с душ и гледка към огромната предна градина на замъка. Има дори просторен кабинет, описан като „наистина многофункционално пространство“, тъй като преди това е бил основна спалня и е разположен до отделна баня с душ и гардеробна.

