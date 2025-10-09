През 2007 г. 24-годишната днес Тилан Блондо е обявена за „най-красивото момиче на света“ - заради поразителните си сини очи, дългата си руса коса и обемните си устни.

Шестгодишното момиче вече е пораснало и ето как изглежда днес, коментира RTL, като представя снимки от профила на Тилан.

Тилан Блондо е ангажирана като модел от четиригодишната си възраст.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Тогава тя е дефилирала за френския дизайнер Жан-Пол Готие. 20 години по-късно французойката, висока 1,70 метра, все още е активна в света на модата.

Тилан е потъмнила русата си коса, но яркосините ѝ очи, високите скули и пухкавите ѝ устни остават все така привличащи.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Завъртяха се коментари в социалните мрежи, според които моделът се е подложил на пластични операции.

Тилан обаче опровергава тези слухове в Инстаграм.

„Можете да видите снимките ми - когато бях по-млада,нищо не се е променило. Хората обичат да сравняват и да си измислят неща, но само защото нося грим или молив за устни, не означава, че съм правила нещо с устните или лицето си. В един момент това трябва да да спре", казва младата жена.

Тилан Блондо е родена на 5 април 2001 г. в Екс-ан-Прованс, Франция, в семейството на футболиста Патрик Блондо и телевизионната водеща и авторка Вероника Лубри.

През годините е сътрудничила с известни марки като Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, L'Oréal, Chanel и Versace.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK