Модната марка „Армани“ публикува черно-бели снимки, на които се вижда покойният дизайнер Джорджо Армани като дете.

Армани, който помогна на Италия да се нареди сред световните лидери в модата и обличаше холивудски звезди, почина на 91-годишна възраст.

Снимка: Ройтерс

Той съчетаваше таланта на дизайнер с бизнес нюх, като ръководеше компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро, пише Ройтерс.

Тялото на дизайнера е изложено през уикенда в театъра „Армани” в Милано, преди да бъде погребано на частна церемония в понеделник.

Беше „като баща“

Бивши служители на модната империя на Джорджо Армани се присъединиха към тълпите, събрали се в неделя, за да отдадат последна почит на дизайнера.

Смъртта на Армани предизвика вълна от международна скръб, като почитания се изсипаха както от холивудски знаменитости, така и от обикновени хора.

Снимка: Ройтерс

„Ние сме пенсионирани бивши служители и беше наш дълг и очевидно, че ще дойдем тук, защото беше голяма привилегия и чест да работим за него“, каза Орнела Гаглиоло.

„За всички нас той беше като баща, това мога да ви кажа“, каза тя пред Ройтерс.

Армани почина в четвъртък след 50-годишна кариера, през която изгради бизнес империя, обхващаща от висша мода до обзавеждане за дома, а името му се превърна в синоним на елегантна простота.

Дървеният му ковчег, украсен с бели рози, беше изложен в огромно изложбено пространство в централата на компанията му в Милано, където се провеждат модни ревюта, заобиколен от десетки малки фенери на пода.

Погребението му в понеделник ще се състои в тесен кръг.

Силвана Армани, една от племенниците му, която е работила заедно с него, беше сред тези, които му отдадоха почит в неделя.

Джорджо Армани нямаше деца, но работеше с група от доверен кръг от членове на семейството и дългогодишни доверени лица, които се очаква да продължат да управляват бизнеса, над който той упражняваше строг контрол.

