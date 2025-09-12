„Последният час на Мерилин Монро“ открива сезона на Народния театър с мистична премиера

Надникваме в „Последният час от живота на Мерилин Монро“, режисиран от Деян Донков. Тя е първата премиерна постановка на Народния театър за новия сезон.

Тя е икона, той е нейният психотерапевт. Датата е 05.08.1962 година, когато провеждат последната си среща. Малко след нея Мерилин Монро умира.

„Плаках много и до ден днешен плача, защото искам да я прегърна някак си с това представление. Да я хвана за ръка и заедно да преминем през цялата ѝ болка“, казва Анна Кошко, в ролята на Мерилин Монро.

Снимка: bTV

В ролите на Мерилин Монро и д-р Ралф Грийнсън влизат актьорите Анна Кошко и Деян Донков, който е и режисьор на постановката.

„Мистично, страшничко и много завладяващо се получава. Щастливи сме, че имаме възможността да представим точно тази пиеса“, казва Деян.

Снимка: bTV

„Последният час на Мерилин Монро“ е първата нова постановка за сезона на Народния театър, а предстоят още две премиери през септември.

История за проблемите на технологичния свят в „Бил Гейтс и Стив Джобс“ на голяма сцена и „Театър“ по Съмърсет Моъм на камерна сцена.

На въпрос дали да очакваме Джон Малкович отново, директорът на театъра, Васил Василев, каза:

„Джон Малкович е събитие за българската публика. Той винаги може да присъства и присъства в нашата театрална действителност“.

Международни фестивали, смели експериметни и докосващи истории обещава още репертоарът на театъра.

„Заповядайте, очакваме ви с най-голямо удоволствие. Ще събудим духа на Мерилин специално за вас“, призова Деян Донков.

Как протича „Последният час на Мерилин Монро“ може да разберете на сцена „Апостол Карамитев“ на 16 и 17 септември.

