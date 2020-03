На 81-годишна възраст от естествена смърт почина кънтри легендата Кени Роджърс. Той е издъхнал в дома си, съобщи семейството му в социалните мрежи.

Те планират погребение в тесен семеен кръг, защото се притесняват от коронавируса и мерките за сигурност около него. Още миналия май Кени Роджърс беше хоспитализиран заради дехидратация и от тогава медици се грижеха за неговото здраве.

За повече от пет десетилетия кариера е продал над 100 000 плочи, носител е на редица отличия, сред които 3 награди "Грами", 18 американски музикални награди. Има и звезда на Алеята на славата в Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images

Музикантът започва своята кариера през 1957 г. с песента That crazy feeling. Той влиза в състава на различни музикални групи, които изпълняват джаз, рок и блус. Най-успешна от всички тях е кънтри триото The First Edition.

След разпадането на състава Кени започва самостоятелна кариера. Една от най-популярните му и успешни песни е „Люсил“ (Lucille), която заема първо място в класациите на 12 страни. За нея той получава „Грами“.

През 1980 г. изпълнява баладата, написана от Лайнъл Ричи — „Лейди“ (Lady), която става най-печелившата и популярна песен в неговата кариера и стои 6 седмици на първо място в класацията Billboard Hot 100.

В следващите няколко години творческото сътрудничество между Кени и Лайнъл продължава, от което се раждат още няколко хита.

Роджърс участва и в звездния клип към песента We are the world в помощ на гладуващото население в Африка. През 2015 г. обяви своето оттегляне от сцената. Той е женен и има 5 деца.