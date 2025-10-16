„Валтрауд“ Герхард Пиранти е 60-годишен плешив австриец, който обича да показва широките си гърди, докато тренира.

Той е пазач на публичен дом във Виена, смятан за десен екстремист, а леви уебсайтове го етикетират като „неонацист“. Самият Пиранти описва себе си като „буржоа“.

Снимка: Личен Архив/Krone Zeitung

Той обаче вече официално заявява себе си и като жена, след като е претърпял официална смяна на пола по документи.

Оказва се, че така ще може 4 години по-рано да излезе в пенсия, разказва австрийският вестник Krone. Но смяната на пола му позволява да избегне и затвора.

„Валтрауд“ Герхард Пиранти е обръснал брадата си и впечатляващите си мустаци, с които се е снимал при издаването на предишната си лична за карта.

„Но само защото побелях и не ми се занимаваше да ги боядисвам“, казва Валтер, сега представящ се като Валтрауд.

Той е имал влязла присъда заради продажбата на фалшиви сребърни монети. Трябвало да стои 3 месеца зад решетките.

Именно тогава решава да смени пола си, за да отиде в женски затвор.

„Особено се радвах, че ще се къпя в общите душове и ще се разхождам с жените в затвора. Щях да си прекарвам добре с дамите“, казва Валтрауд.

Когато въпросът за започване на излежаването на присъдата в затвора идва на дневен ред, Валтер отдавна вече е регистриран като жена.

Снимка: Личен Архив/Krone Zeitung

Той многократно отхвърля предложението на властите за гривна на глезена – иска да излежи присъдата си в женски затвор, по-точно в обща килия с други жени. И до днес обаче това не се е случило.

Първоначално искането на мъжа за смяна на пола било отхвърлено, защото външният му вид не притежавал особено женствени характеристики.

„Намирах това за сексистко. Как трябва да изглежда една жена? Необходимо ли е да имам дълга руса коса, изкуствени мигли и минижуп, за бъда жена?“, питал той градската администрация.

Малко по-късно той се върнал при тях с психиатричен доклад.

„Очаквах контрадоклад. Но не. Стана много бързо и в рамките на седмица бях жена с всички необходими документи за самоличност, като се нарекох Валтрауд“, посочва мъжът, сменил пола си.

Като изненадващ, „приятен страничен ефект“, Валтрауд получава писмо от Института за пенсионно осигуряване след смяната на пола си.

Като жена, той вече има право да се пенсионира четири години по-рано – на 61 години, вместо на 65 като мъж!

„Не очаквах това. Това не беше моята цел или моят план“, казва Валтрауд.

В отговор на запитване от вестник Krone, Министерството на правосъдието на Австрия обяснява, че специална работна група е разгледала въпроса за „живота, съобразен с идентичността, за ЛГБТ+ хората в затвора“.

Тази група е определила, че транссексуалните хора не трябва да бъдат дискриминирани. Къде ще бъдат настанени, се решава за всеки отделен случай.

Валтрауд има съпруга от 24 години. Двамата имат две деца тийнейджъри.

„Аз съм просто лесбийка, транссексуална“, заявява Валтрауд.

