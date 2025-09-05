От днес Бургас се превръща в столица на смеха и хумора. В морския град започна първият по рода си фестивал, посветен на 100 годишнината от рождението на двама от най-обичаните комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

Зрелищен акробатичен спектакъл по фасадата на общината прикова погледите на зрителите.

А след това артисти на кокили ги поведоха в пъстро шествие по централната пешеходна улица.

Овациите обраха импровизациите на детски духов оркестър.

В продължение на четири дни, Бургас ще бъде сцена на различните видове изкуства, обединени в една цел - да развеселят и да разсмеят публиката.

