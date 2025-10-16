Отвъд Океана – активисти с нестандартен начин за привличане на вниманието към политическите проблеми в страната.

Огромна скулптура от лед, изписваща думата "демокрация", се появи тази нощ пред сградата на американския Конгрес.

С височина метър и половина, ширина 5 метра и тегло 1360 килограма, тя е поставена така, че да се вижда от сградите на властта във Вашингтон.

Според инициаторите топящата се фигура символизира отслабването на американската демокрация.

