Екип, ръководен от учени от Пекинския университет, е разработил подобен на гума материал, който преобразува телесната топлина в електричество.

Този напредък би могъл да позволи генерирането на собствена енергия непрекъснато, без да са необходими обемисти батерии или постоянно презареждане, пише TechXplore.com

„Нашите термоелектрични еластомери съчетават еластичност, подобна на тази на кожата, с висока ефективност на преобразуване на енергия, проправяйки пътя за следващо поколение самозахранващи се носими устройства", каза екипът.

Новият материал създава електричество чрез температурни разлики. Специалният материал, създаден от китайския екип, се възползва от постоянната топлина от тялото ви и по-ниската температура на околната среда. Новият материал използва тази разлика за да генерира електрически ток.

Изследването е публикувано в научното списание Nature.

Една от основните иновации е еластичността на материала. Той може да възстанови формата си дори след разтягане до 150% от първоначалната си дължина. Освен това може да издържи на екстремно напрежение.

Това развитие бележи значителна крачка напред за термоелектрическите еластомери от n-тип. Това са материали, които провеждат електричество и поддържат проводимост дори при механично натоварване. Тази подобна на гума еластичност гарантира, че той остава перфектно притиснат към кожата, което означава, че може ефективно да събира телесна топлина и да я преобразува в електричество.

Това ще го направи подходящ за редица приложения, не само за носими устройства. Те включват здравни монитори за медицински пациенти, които могат да се носят като пластир или да се интегрират в дрехи.

Материалът може да се използва и за имплантируеми устройства, които могат непрекъснато да генерират енергия от телесната топлина.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK