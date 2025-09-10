Обичано и забавно, куиз-шоуто „Колко ми даваш?“ стартира тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV с новата си водеща – чаровната и усмихната актриса Боряна Братоева. В новия сезон на играта всичко ще бъде двойно – двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и не един, а два отбора, които ще вложат двойно повече усилия, за да познаят точната възраст на непознатия пред тях. Още повече смях, неочаквани обрати и истории ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение, а зрителите ще се убедят в това още тази вечер със супер веселия старт на предаването.

В първия епизод довечера един срещу друг, но и срещу непознатите пред тях, ще се изправят два звездни отбора. „Търсачи на таланти“ включва Николаос Цитиридис – жури в предстоящия сезон на „България търси талант“, и басиста Светлин Стайков. Двамата ще срещнат изключително силна конкуренция в сметките и разпознаването на възрастта в лицето на „актьорския“ отбор с актрисата и модел Кристина Верославова, която ще бъде подкрепена от колегата си Иван Панайотов.

