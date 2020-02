Наводни се имението на актьора Джордж Клуни и съпругата му Амалия в окръг Беркшир в Обединеното кралство. Имотът беше засегнат от бурята “Денис”, съобщи БГНЕС.

Водите на Темза са наводнили тенис корта, тревните площи и лятната тераса в старинното имение на актьора, построено през XVII век. Основната сграда не е пострадала.

George and Amal Clooney's multimillion country pile submerged under floodwater: Storm Dennis has hit International human rights lawyer Amal Clooney and her actor husband George Clooney's Berkshire mansion and epic grounds https://t.co/vVUtcnnX60 pic.twitter.com/zW9k3VWkP1