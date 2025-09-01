dalivali.bg
Най-опасна професия в САЩ - Млекопроизводството

Тези стопанства се превръщат в истински зони с висок риск за хората

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:20 ч. 01.09.2025 г.

Много често си представяме млечните ферми като мирни места, където тихо се чува мучене на крави. Реалността обаче е съвсем друга. Между тежките машини, огромните стада и тоновете натрупан тор, тези стопанства се превръщат в истински зони с висок риск за хората, които работят в тях. Статистиките поставят селското стопанство сред най-опасните сектори в САЩ, а млекопроизводството е начело в списъка.

Драмата, която наскоро се случи във фермата Prospect Valley Dairy, на 70 километра от Денвър, е ярък пример за това. Петима работници, сред които и 17-годишен тийнейджър, загубиха живота си, докато се опитваха да спасят свой колега, паднал в яма с тор, който също загина. Газът, който е виновен за това, се нарича сероводород и се образува при разлагането на тора. Той е невидим, смъртоносен след няколко вдишвания и превръща тези ями в истински капани за работниците, пише БГНЕС. 

За съжаление, този инцидент не е единичен случай в САЩ. Всяка година работници загиват в ями с тор, докато се опитват да извадят инструмент, падат случайно или се опитват да спасят колега. От Охайо до Вирджиния цели семейства са станали жертви на подобни инциденти, които прикриват истински структурен проблем в управлението на животинските отпадъци.

Някои специалисти по безопасност в селското стопанство стигат дотам, че сравняват ямата за тор с „химическо оръжие” или граната с изваден предпазител. Всъщност, освен сероводород, в нея се натрупват и метан и други токсични газове, и най-малката грешка може да бъде фатална. Още по-лошо е, че тези системи за съхранение се предпочитат от големите стопанства, защото са евтини – въпреки сериозните здравни и екологични проблеми, които причиняват.

Как откриването на 5000-годишен зъб на крава променя това, което смятахме, че знаем за Стоунхендж

Липсата на подходящи правила за безопасност в САЩ е пряко отговорна за тези смъртни случаи. Докато много сектори трябва да спазват строги стандарти за защита на своите служители, селското стопанство се ползва с изключения. В САЩ Администрацията за безопасност и здраве при работа (OSHA), органът, отговарящ за безопасността на работното място, не обхваща „затворените пространства” в селското стопанство. На практика това означава, че в много ферми не се изисква задължително обучение по откриване на газ или спасяване.

Тази регулаторна толерантност е резултат от мощно лобиране, водено от големите селскостопански организации. Резултатът: 16-годишни миньори могат законно да заемат работни места, считани за опасни, а малките стопанства изцяло се измъкват от инспекциите. Много работници, често латиноамериканци и в несигурно положение, не смеят да сигнализират за несигурността, в която работят. Докато тези изключения продължават да съществуват, трагедии като тази в Колорадо рискуват да се повторят, напомняйки за човешката цена на институционализираната небрежност. 

