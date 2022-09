Учените откриха мистериозен диамант от Космоса, съобщава Си Ен Ен.

Камъкът, наречен лонсдейлит, има твърдост и здравина, които надвишават тези на обикновен диамант. Редкият минерал е пристигнал на Земята чрез метеорит, показват нови изследвания.

Нещо повече, естественият химичен процес, чрез който учените смятат, че се е образувал лонсдейлит, може да допринесе за производството на супер издръжливи промишлени компоненти, пишат авторите на изследването, публикувано на 12 септември в списание “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Мистериозният диамант започва да се разследва, когато геологът Анди Томкинс, професор в университета Монаш в Австралия го намира, докато е на терен.

Той се натъква на странен "извит" вид диамант в космическа скала в Северозападна Африка, каза съавторът на изследването Алън Салек, докторант и изследовател в университета “RMIT” в Австралия.

Томкинс теоретизира, че метеоритът, който съдържа лонсдейлита, идва от мантията на планета джудже, съществувала от около 4,5 милиарда години, уточни Салек.

„След това планетата джудже е била катастрофално ударена от астероид, освобождавайки налягане и довеждайки до образуването на тези наистина странни диаманти“, добави той.

Това откритие е вълнуващо, каза Пол Азимоу, професор по геология и геохимия в Калифорнийския технологичен институт.

Екипът успя да анализира метеорита с помощта на електронна микроскопия и усъвършенствани синхротронни техники, според проучването.

Диамантите и лонсдейлитът могат да се образуват по три начина. Чрез високо налягане и температура за дълъг период от време, който е начинът, по който се образуват диаманти на повърхността на Земята; шокът от свръхскоростен сблъсък на метеор; или отделянето на пари от натрошен графит, които биха се прикрепили към малък диамантен фрагмент и да се надграждат върху него.

Методът, който създава минерала, може да повлияе на неговия размер.