Ново изследване на Медицинския факултет на Университета на Мисури показва, че широко използвано лекарство срещу диабет – емпаглифлозин (Empa) – може не само да понижава нивата на кръвната захар, но и да възстановява уврежданията на кръвоносните съдове, причинени от стареенето, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

Изследователите установили, че емпаглифлозинът подобрява функцията на кръвоносните съдове и намалява твърдостта на артериите при възрастни мишки – състояние, което се засилва с напредването на възрастта и увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания.

„Нуждаем се от нови начини за защита на кръвоносните съдове при остаряването“, казва д-р Камила Манрике-Асеведо, доцент по медицина и ръководител на изследването.

Ученият екип първо сравнил две групи здрави хора – млади (около 25 г.) и възрастни (около 61 г.) – и потвърдил, че с възрастта функцията на кръвоносните съдове се влошава, а артериите стават по-твърди.

След това лекарството било изпробвано върху мъжки мишки на около 72 седмици – възраст, при която се проявяват признаци на съдово стареене. Половината от тях получавали храна с добавен емпаглифлозин в продължение на шест седмици, а останалите – стандартна диета.

Резултатите показали, че мишките, третирани с лекарството, имали по-добра еластичност на артериите и подобрено кръвообращение.

„Това е първото проучване, което показва, че емпаглифлозин може да обърне ефектите на стареенето върху кръвоносните съдове“, обяснява Манрике-Асеведо.

Изследването подсказва, че SGLT2 инхибиторите – клас лекарства, към който принадлежи емпаглифлозинът – могат да предпазват сърцето и артериите дори при хора без диабет, като потенциално забавят процеса на стареене на съдовата система.

Екипът настоява за допълнителни клинични изпитвания при хора, за да се проучи дали лекарството може да се използва за предотвратяване или забавяне на сърдечно-съдови заболявания, свързани с възрастта.

