Задавали ли сте си този въпрос: ако насън вървим, ще стигнем ли до някъде? Мето, Радо, Камен, Иво и Петър от "No more many more" питат това в новата си песен. Момчетата държат на хубавата музика, социално ангажираните текстове и посланията, написани от автора Методи.

"Случвало ми се е няколко пъти, на всички хора може би, да се събудят и да не знаят реалността ли е това или не. По една две седмици турнета, в които се събуждам на разни места и не знам какво става. Идеята се завъртя около това нещо и ми беше интересно да измислим визията преди аудиото. Идеята беше и видеото и аудиото да са като сън.", обяснява рокаджията.

Песните на "No more many more" са притегателна сила за малки и големи. Методи и Радо споделят, че много често на свирения на живо в публиката има деца, а те водят и родителите си.

"Имаме и една идея, която искаме да по някое време дай Боже да се случи да вкараме рок музиката в училищата. Един вид да обиколим много малки градчета, селца, в които има читалища, за да може да запознаем подрастващите, малките, дечицата какво е музиката, какво е техника, как се случва тая магия, кабелите да отиват в пулта и да излезе през колоните звук. Да видят децата на малка възраст как стават тия неща и да преценят дали искат да станат тонрежисьор, басист, певец или друг човек. Защото в България това е от доста години, в малките населени места, младите хора нямат избор какво да слушат. Всичко, което поемаш ти е от това, което виждаш-от телевизията и радиото.", разказва Радослав Гергов.

От около 2 години и половина момчетата се грижат за легендарното ни студио "Балкантон". Освен, че тук правят и записват музиката си, те са се заели и с реставрирането на голяма част от овехтялата техника и зали. Докато бяхме там записаха песен, която ще влезе в новия им албум. "No more many more" се опитват и да помагат на други изпълнители, на които няма кой да подаде ръка.

"Както виждате помещенията са си такива, каквито са, не са пипани от 40 г, но реално голямата инвестиция, която направихме е от техниката в апаратната, защото такъв пулт имаме единствен в тая страна, този щудер на 40 г, който са дошли хората с държавна поръчка, хора от Цюрих, сглобили са го. Имаме още един лентов дек, който е 24-канален с едно "Долби" и тези 3 неща могат да работят заедно.", разказва Радослав.

А Методи обяснява своята философия за музиката: "Музиката е отговорност. Когато направиш музика хората разбират ако е истинска. Ако не е отражение на истината, това означава, че ти си просто фокусник и хората можеш да ги излъжеш само един път, не повече. Когато успееш да ги убедиш, че ти не лъжеш и че музиката е по-важна - тогава ти си успял."

Освен предстоящият албум, "No more many more" подготвят още нов видеоклип и песен с Мариана Попова и Веселин Плачков.