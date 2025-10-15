Износена от пътя, червено-бяла електрическа китара, изработена по строгите спецификации на Еди Ван Хален, е главното заглавие на предстоящата продажба на Grails в Sotheby New York.

Пионерът на хард рока и хеви метъла свиреше на Kramer от 1982 г. по време на турнетата на групата през 1982-1983 г., пише Ройтерс.

„Китарите на Еди Ван Хален са изключително редки“, казва Крейг Инсиарди, консултант в отдела за популярна култура на Sotheby's.

„Очаква се тази китара да се продаде за между 2 и 3 милиона долара, а вече има оферта от 2 милиона долара за нея“, казва той.

Надписът отпред е адресиран до дългогодишния приятел и китарен техник на Ван Хален - Руди Лейрен.

Ван Хален подари инструмента на Лейрен, а по-късно той премина в ръцете на Мик Марс, бивш китарист и съосновател на Mötley Crüe.

Дизайнът на китарата се проследява до оригиналната китара „Франкенщайн“ на Ван Хален, произведена през 1975 г.

Допълнителни акценти в продажбата са китарите, на които са свирили Джими Пейдж от Led Zeppelin и Ерик Клептън, както и космическият пънк костюм, носен на сцената от Слай Стоун, чиято цена се оценява на 10 000 до 15 000 долара.

Продажбите на Sotheby's Grails се фокусират върху предмети от популярната култура, обхващащи музика, кино и телевизия. Продажбата Rock & Pop ще се проведе от 1 до 24 октомври 2025 г.

