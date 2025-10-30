Хитовото италианско трио Ил Воло с мащабен концерт в Арена 8888 в София на 28 ноември.

Преди поредната им среща с България Петя Дикова и операторът Николай Червенков се срещнаха с тримата тенори в Болоня.

„Всъщност, България е специално място за нас. А и в София за първи път направихме нещо, което не бяхме правили никога досега – имахме два концерта в един ден – един от 15:00 следобед и един от 8 вечерта. Така че, никога няма да забравим това преживяване“, казва Пиеро.

„Благодарим ви подкрепата“, каза Джанлука.

Питаме ги дали си спомнят концерта в Античния театър в Пловдив.

Снимка: bTV

Пиеро отвръща:

„Да, като в Таормина е. Много си приличат“.

Питаме и за най-честата грешка, която ние, като туристи, допускаме.

„Закуска в 5 следобед“, категоричен е Джанлука.

„Капучино за обяд с пица“, смята Инлацо.

„Не, и ние понякога го правим“, признава Джанлука.

„Аа, да слагате Ананас върху пицата“, сеща се Инлацо.

Цялото интервю може да гледате тази събота от 16:00 часа в предаването COOLt.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK