Хитовото италианско трио Ил Воло с мащабен концерт в Арена 8888 в София на 28 ноември.
Преди поредната им среща с България Петя Дикова и операторът Николай Червенков се срещнаха с тримата тенори в Болоня.
„Всъщност, България е специално място за нас. А и в София за първи път направихме нещо, което не бяхме правили никога досега – имахме два концерта в един ден – един от 15:00 следобед и един от 8 вечерта. Така че, никога няма да забравим това преживяване“, казва Пиеро.
„Благодарим ви подкрепата“, каза Джанлука.
Питаме ги дали си спомнят концерта в Античния театър в Пловдив.
Пиеро отвръща:
„Да, като в Таормина е. Много си приличат“.
Питаме и за най-честата грешка, която ние, като туристи, допускаме.
„Закуска в 5 следобед“, категоричен е Джанлука.
„Капучино за обяд с пица“, смята Инлацо.
„Не, и ние понякога го правим“, признава Джанлука.
„Аа, да слагате Ананас върху пицата“, сеща се Инлацо.
Цялото интервю може да гледате тази събота от 16:00 часа в предаването COOLt.
