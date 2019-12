В края на 2019 г. отново ще погледнем назад кои са филмите, които белязаха изминалата година.

В предишен материал ви представих десетте най-добри сериала, а сега предстои да разберете кои са фаворитите в категорията за пълнометражно кино.

Снимка: The Irishman

1. „Ирландецът“

Едно от най-дългоочакваните кино събития тази година беше премиерата на лентата „Ирландецът“ режисирана от титана в киното Мартин Скорсезе.

Гангстерският епос, събрал на едно място Джо Пеши, Робърт де Ниро и Ал Пачино, абсолютно заслужено заема първата позиция в класацията.

„Ирландецът“ проследява историята на убийството на Джими Хофа. В реалността тялото на Хофа така и не е открито, което го превръща в американска градска легенда и дава възможност на редица режисьори през годините да заснемат своите предположения какво точно се е случило.

Мартин Скорсезе надскача себе си в „Ирландецът“.

Лентата е с времетраене над три часа, които зрителите усещат като още повече. Това разтегляне на екранното време е в помощ на сценария, който проследява биографията на главния герой.

Въпреки множеството критики, че филмът е прекалено бавен и действието е ненужно разтеглено, тук това върви. Животът на всеки човек, макар и гангстер, е изпълнен с вълнуващи и не чак толкова моменти.

От трите главни роли безспорно най-впечатляваща е тази на Джо Пеши, тъй като актьорът отдавна не играе активно. За първи път виждаме Пеши в роля на хладнокръвен и спокоен гангстер – образ на 180 градуса от това, което си спомняме за Пеши в Goodfellas и „Казино“.

„Ирландецът“ беше приет от публика и критика с бурни овации, като е възможно именно тази лента най-накрая да донесе мечтания „Оскар“ за най-добър филм на продукция на „Нетфликс“.

Рейтинг IMDB: 8,1 от 10

2. „Жокера“

С огромно вълнение изгледах „Жокера“ още в първите дни, когато тръгна по кината у нас. Лентата на Тод Филипс проследява историята на Артър Флек, който по-късно се превръща в известния злодей Жокера от поредицата за „Батман“.

Да изиграеш този образ определено не е лесна задача. Жокерът е натоварен с много мрачен смисъл, особено след смъртта на актьора Хийт Леджър, който получи „Оскар“ за ролята преди години. В главната роля тук влиза Хоакин Финикс, без когото този филм въобще нямаше да постигне същия успех.

„Жокера“ е перфектен пример за това как един актьор може сам да „изнесе“ целия филм. Хоакин Финикс прави страхотна роля, като убедително преминава през всички емоционални състояния на Артър Флек. Както подобава за този герой, Финикс е изцяло потопен в ролята, като специално преди филма е свалил килограми и е ходил на уроци по танци, за да разработи необичайните движения на Флек в лентата.

Маниакалният смях на Финикс е толкова добър, че ехти в ушите на зрителите часове наред след прожекция.

Ако извадим Хоакин Финикс от уравнението, „Жокера“ всъщност няма кой знае колко оригинална история. Но Финикс е този, който я прави необикновена.

В по-широк план, „Жокера“ показва едно от възможните бъдещи развития на филмите по комикси – жанр, който от самото начало е предназначен предимно за възрастни, но с годините e загубил посока и се е превърнал в машина за пари.

Рейтинг IMDB: 8,7 от 10

Снимка: Disney

3. „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“

Тази година ще бъде запомнена с края на сагата „Междузвездни войни“. Последният „Епизод IX: Възходът на Скайуокър“ традиционно раздели мнението сред почитателите на поредицата, създадена от Джордж Лукас, но гордо заема втора позиция, защото белязва края на една кино ера, започнала още през 1977 г.

„Епизод IX“ е „финалната нота“ в историята на семейство Скайуокър. Тук няма да прочетете какво ще видите във филма, защото кино преживяването не трябва да бъде разваляно.

„Възходът на Скайуокър“ беше приет едновременно позитивно и негативно, като разделението между критика и публика беше ясно начертано още в началото.

Според световните кино критици последният филм за „Междузвездни войни“ е „най-лошият филм от поредицата досега“, публиката този път го одобри.

Истината е, че от „Дисни“ са се постарали да заснемат филм, който да отдаде почит на наследството на Джордж Лукас, както и на милионите фенове на „Междузвездни войни“ по цял свят.

Като почитател на сагата от дете, лично аз се радвам, че приключи. След сделката между „Лукасфилм“ и „Дисни“ най-доброто, което може да се случи с тази сага е тотално да затвори страницата на оригиналната история, да забрави за оригиналните герои, макар всички да ги обичаме до болка, и да намери свой нов и оригинален път.

В този смисъл „Възходът на Скайуокър“ може да бъде прекрасно ново начало за „Дисни“, от които зависи да разширят вселената на Джордж Лукас.

Рейтинг IMDB: 7 от 10

Снимка: 1917

4. „1917“

В световния кино афиш тази година има един филм на военна тематика, който се отличава по много параграфи, но най-вече по метода на заснемане и разказване на историята.

Лентата „1917“ е режисирана от Сам Мендез и разказва историята на двама британски войници по време на Първата световна война. Те са нагърбени с тежката задача да стигнат до фронтовата линия и да предупредят британските войници да не нападат германската армия, защото ще попаднат в капан.

Това, което прави „1917“ истински шедьовър е заснемането. Сам Мендез е режисирал лентата така, че да изглежда като един единствен кадър – липсват ясни монтажни връзки. За целта актьорите били задължени да играят в изключително продължителни сцени, подобно на театрално представление.

Този метод на работа натоварва историята с допълнително напрежение. Зрителите се потапят в историята напълно, тъй като камерата постоянно следва повествованието и не спира да снима. Макар да е художествено произведение, „1917“ се усеща и като документален филм.

Камерата се движи постоянно, а „безшевният“ монтаж засилва усещането, че всеки зрител е част от войната.

Със своето реалистично напрежение, лентата напомня на „Дюнкерк“ на Кристофър Нолан – друг военен кино шедьовър.

„1917“ е добър пример за магията на киното и определено трябва да се гледа само на голям екран.

Рейтинг IMDB: 8,6 от 10

Снимка: Once Upon a Time in Hollywood

5. „Имало едно време… в Холивуд“

Филмът на Куентин Тарантино „Имало едно време… в Холивуд“ беше дълго чакан от почитателите на режисьора и предизвика истински фурор в кино средите. Лентата проследява част от живота на актьор със залязваща кариера, изигран от Леонардо ди Каприо, и неговият дубльор – в ролята Брад Пит.

Както подобава за филм на Тарантино, лентата бързо поема в необичайна посока и поставя зрителите в странни и весели ситуации. Появяващи се епизодично герои като Брус Лий, Роман Полански и Чарлз Менсън чупят бариерата между реалност и измислица и поставят героите на Ди Каприо и Пит в истинския Холивуд.

Както всички знаят, Тарантино определено харесва брутални и кървави сцени във филмите си, които в същото време са натоварени с много хумор. В „Имало едно време… в Холивуд“ желанието на зрителите за кърваво зрелище започва още в началото, но режисьорът умело избягва да им даде прекалено рано това, което искат.

Повествованието се развива така, че режисьорът е оставил „запазената си марка“ за края на лентата, когато зрителите най-накрая успяват да утолят жаждата си за кръв, експлозии и смях в стил „Тарантино“.

„Имало едно време… в Холивуд“ е най-забавният и необичаен филм за 2019 г. и вероятно ще бъде предпоследен за режисьора Куентин Таратино.

Рейтинг IMDB: 7,8 от 10

Снимка: Marriage Story

6. Marriage Story

Още един филм на „Нетфликс“ успя да постигне световен успех и да получи редица номинации за световни кино награди тази година и това е Marriage Story.

Филмът проследява края на един брак и влиянието му семейството, като (подобно на „Жокера“) най-важни са съставните му части – актьорите Скарлет Йохансон и Адам Драйвър, които играят главните роли.

В последните години Йохансон и Драйвър са част от популярните кино франчайзи „Отмъстителите“ и „Междузвездни войни“, като много от зрителите наистина не знаят колко добри актьори са те.

Хубавото на поредиците за супер герои е, че благодарение на тях можем да оценим още по-високо драматичната игра на актьорите.

Йохансон и Драйвър правят невероятни роли в Marriage Story. И двамата много умело пресъздават разнообразните емоции около приключването на един брак и на една любов – момент, през който преминават редица двойки.

Рейтинг IMDB: 8,2 от 10

Снимка: Jojo Rabbit

7. „Заекът Джо Джо“

Седмото място е заето от една необичайна комедия, а именно „Заекът Джо Джо“ на Таика Уакики. Историята се развива по време на Втората световна война и претворява култа към Адолф Хитлер по нов и необичаен начин. Главният герой е дете, чийто най-добър приятел е самият фюрер.

В ролята на Хитлер е режисьорът на лентата Таика Уакики.

Ако очаквате да видите история за чудовището на Втората световна война, това не е вашият филм. Реалните исторически събития тук са намекнати само с появата на друго дете от еврейски произход, но тъй като историята е претворена през детския поглед тя е по-скоро смешна и приказна, отколкото мрачна.

„Заекът Джо Джо“ е един от малкото филми, в които Втората световна война се разглежда отвъд зверствата на Адолф Хитлер. Тук действията на германската армия и елитното й подразделение SS са представени пародийно – метод, който в миналото е бил многократно охулван от различни исторически организации, според които преразказването на случилото се по време на войната е обидно.

Свикнали сме да гледаме филми от този период като „Животът е прекрасен“ на Роберто Бенини или „Списъкът на Шиндлер“ на Стивън Спилбърг. Постижението на Таика Уакики е именно в неочаквания прочит на исторически събития.

Рейтинг IMDB: 8,1 от 10

Снимка: Pain and Glory

8. „Болка и слава“

В класацията за тази година безспорно попада и последната лента на испанския режисьор Педро Алмодовар. „Болка и слава“ разказва историята на испански кинорежисьор, който е загубил пътя си. В главната роля влиза Антонио Бандерас.

В търсене на нов смисъл и посока, Бандерас се връща назад в миналото към спомените си.

Алмодовар безспорно е един от най-великите режисьори на нашето време и това ясно си личи и в „Болка и слава“. Но ако зрителите някога са имали съмнение в актьорските способности на Антонио Бандерас, то този филм би трябвало да ги убеди напълно колко гениален актьор е той.

„Болка и слава“ показва как добрата комбинация и химия между режисьор и актьорски състав води до по-добро повествование, разбиране и чувственост на крайното кино произведение. Алмодовар е успял да извади най-доброто от Бандерас и да го „влее“ в героя му и не случайно Бандерас печели „Златна палма“ за ролята си в „Болка и слава“.

Лентата беше приета с бурни овации по цял свят, като е доста вероятно да бъде номинирана и за награда „Оскар“ в поне една категория.

Рейтинг IMDB: 7,7 от 10

Снимка: Uncut Gems

9. Uncut Gems

Подобно на няколко предишни филма в тази класация, Uncut Gems е лента, в която най-много се отличава нейният главен герой.

Филмът е криминален трилър на режисьорите Джош и Бени Сафди, като в главната роля влиза необичаен за европейците актьор – Адам Сандлър.

Европейската публика е свикнала да вижда Сандлър в комедийни роли, повечето от които в жанр „тийн“ комедия. Тук той е представя другата страна на актьорския си талант, която успяхме да зърнем и във филма Reign Over Me.

Адам Сандлър играе бижутер от Ню Йорк, който постоянно търси най-добрата сделка в бизнеса. Ролята му е толкова нетипична, че лентата не се радва на голямо одобрение от публиката, но за сметка на това е фаворит на критиката.

Uncut Gems за Адам Сандлър е като „Тренировъчен ден“ за Дензъл Уошингтън – роля, която вероятно ще му донесе номинация и евентуална награда „Оскар“.

Рейтинг IMDB: 8,1 от 10

Снимка: Anima

10. „Анима“

В тази класация попада още една продукция на „Нетфликс“ и това е „Анима“ на Пол Томас Андерсън. Това е кратък музикален филм, базиран изцяло на музиката на фронтмена на „Рейдиохед“ Том Йорк.

„Анима“ е красиво музикално и кино постижение. Пол Томас Андерсън използва прости, но впечатляващи кино похвати, за да илюстрира музиката на Йорк. Цялата лента представлява танц, който преминава безшевно от състояние в състояние.

Музиката на Том Йорк и режисурата на Пол Томас Андресън се допълват прекрасно в този кратък филм.

Това е най-добрата визуализация за музиката на Том Йорк до момента.

Рейтинг IMDB: 7,7 от 10