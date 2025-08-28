Сол за подарък: Видео на инфлуенсър с племенни жители на Индонезия взриви социалните мрежи

Ирландски инфлуенсър беше остро разкритикуван заради опит да привлече внимание в TikTok с унизително отношение към племенни жители на Индонезия.

Във видеото, заснето в отдалечена част на Папуа, Дара Тах се вижда как се приближава с лодка към местните на брега на река. Той е насърчен да поднесе дар, за да осъществи контакт, и той подава… сол на мъж, въоръжен с копие.

Предложението е незабавно отхвърлено – местният жител се ядосва и започва да размахва заплашително оръжието си, а екипът на инфлуенсъра предупреждава за „опасна ситуация“.

Видеото вече предизвика вълна от възмущение, като някои потребители призовават Тах да се извини за пренебрежителното си отношение. Не е ясно точно кое племе е било посетено, но има данни, че през 1961 г. в провинция Южна Папуа представители на народа Асмат са извършили акт на канибализъм.

Тах, който сам е нарекъл неназованата група „племе канибали“, е популярен онлайн създател, решен да стане „най-големият YouTuber на Ирландия“. За забавление на публиката си той предприема опасни предизвикателства – от работа сред серни миньори на вулкана Кавах Иджен в Индонезия до прекарване на 50 часа в подземен ядрен ракетен комплекс.

В каналите си вече е натрупал над 827 000 абонати в YouTube и 721 000 последователи в TikTok.