Бавно ставане от леглото сутрин, движение, разходки, спорт и умерена физическа активност, съчетана с по-лека храна. Това е рецептата за преодоляване на последиците от магнитните бури, които връхлетяха Земята през изминалата седмица.

Според изследванията на няколко академии всеки втори човек усеща негативните последици на слънчевите изригвания.

Бурите влияят на електрическите импулси, които имат ключова роля за сигналите в мозъка. Освен промяна в кръвното налягане, магнитни бури могат да повишат новото на адреналина и да доведат до нарушения на кръвотока.

Възможни са и прояви на световъртеж, главоболие и мигрена с чувство на натиск в главата.

Различни изследвания, сред които и на учени от Кеймбридж, показват, че магнитните бури могат да причинят и депресия, безсъние и други здравословни проблеми.

Те влияят на мозъка, като причиняват повишена тревожност, влошават значително качеството на съня, както и апетита и концентрацията. При хора с различни хронични заболявания причиняват болки в стомаха, гадене, повръщане, пресъхване на устата, потене и втрисане, се посочва в статия, публикувана в списание Journal of Affective Disorders.

Научните изследвания показват и че магнитните бури могат да повлияят и на температурата на тялото, храносмилането, хормоналния баланс и други.

При хора с висок риск за кардиоваскуларни заболявания магнитните бури могат да са катализатор за инфаркти и инсулти.

Учените съветват, когато има магнитни бури, да обръщаме повече внимание на приема на храна и течности - да се храним здравословно и да избягваме кофеина и алкохола, да увеличим количеството вода. Също така съветите са да се отдаваме на нежни упражнения, медитация, дихателни упражнения и да се доближим до природата.

Магнитните бури имат голямо въздействие и върху технологиите, причинявайки смущения в телекомуникационните системи по целия свят.

Те са явление, което се появява, когато на Земята достигат високоенергийни частици от слънчевия вятър. Тези частици взаимодействат с магнитното поле на Земята и причиняват промени в магнитното поле на планетата. НАСА ги описва като "взрив на енергия".

Магнитни бури от порядъка на тези, които се наблюдават в последните години – с индекс 5 и 6, не могат да влияят на технологиите.

