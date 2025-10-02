Филм събира живи наследници на героите на Съединението

Живи наследници на героите на Съединението събира филмът "Съединението - 140 години по-късно".

Документалната лента на режисьора Лъчезар Аврамов и сценариста Димитър Стоянович събира правнуци на членове на Българския таен централен революционен комитет, за да дадат нов прочит на събитията, белязали един от най-важните епизоди от историята на съвременна България.



На представянето на филма в София, в Българската академия на науките, присъстваха Симеон Сакскобурготски, артисти като Богдана Карадочева и Стефан Димитров, учени и интелектуалци.



„Век и половина след едно подобно паметно събитие е изключително важно да подходим в новото време с малко по-модерни средства. 140 години по-късно внуците им се събират в един комитет и започват да изучават Съединението. Опитваме да включим и институциите, които представляваме, каквато е Академията на науките, която е нашият любезен домакин.

