Водолази са изкарали артефакти от кораба, двойник на „Титаник“ – „Британик“, за пръв път, откакто океанският лайнер потъва близо до гръцкия остров Кеа в Егейско море преди повече от век, след като се натъква на мина по време на Първата световна война, съобщават БТА, позовавайки се на електронното издание на в. „Катимерини“.

Министерството на културата на Гърция съобщи в понеделник, че 11-членен екип от дълбоководни водолази е провел едноседмична операция през май до намиращите се на дълбочина от 120 м останки на „Британик“, за да извади артефакти, включително корабната камбана, навигационна лампа, посребрени подноси от първа класа, керамични плочки от турска баня, пътнически бинокъл и порцеланова мивка от каюти от втора класа.

Корабът "Британик" на „Уайт Стар Лайн“, пуснат на вода през 1914 г., е проектиран като луксозен круизен лайнер, но предназначението му е сменено и е използван като болничен кораб по време на Първата световна война.

На 21 ноември 1916 г., пътувайки към остров Лемнос, „Британик“ се натъква на мина и потъва край остров Кеа, на около 75 километра югоизточно от Атина. Корабът потъва за по-малко от час, като 30 от над 1000-та пътници на борда му загиват, тъй като спасителните лодки, в които се намират, са ударени от все още въртящите се витла на плавателния съд.

Към момента изкараните артефакти се съхраняват в гръцката столица Атина, а по-късно ще бъдат включени в постоянната колекция на нов Музей на подводните антики, който се разработва в пристанището на Пирея. Музеят ще разполага със специална секция, посветена на Първата световна война, в която артефактите от „Британик“ ще имат основно място.

