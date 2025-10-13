dalivali.bg
Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна (ВИДЕО)

Това няма да е просто концерт. Ще бъде вечер, която ще помним завинаги, казва звездата

19:47 ч. 13.10.2025 г.

Кралицата на сръбската музика Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна на 16 октомври в Двореца на културата и спорта. 

"Драги мои, ще се видим на 16-и октомври във Варна. Аз нямам търпение да пеем заедно, ще има много, много, много песни, които обичате. Обичам ви и ви целувам, винаги вашата Драгана Миркович".

За поколения българи песните на Миркович, като "Загърли ме" и "Луче мое", са емблематични.

"Това няма да е просто концерт. Ще бъде вечер, която ще помним завинаги" - казва звездата.

Очаква се вечерта да включва най-големите ѝ хитове, оркестър на живо и специални изненади за българската публика.

