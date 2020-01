Дания, Швеция и Норвегия са държавите, които експерти оценяват най-високо, когато става дума за място, където да отглеждате децата си.

Докладът на най-добрите страни в света се съставя ежегодно от 2016 г. насам от U.S. News & World Report и Wharton School of the University of Pennsylvania. Докладът оценява 73 държави според 65 различни показатели, като за целта изследва над 20 000 души в Америка, Азия, Европа, Близкия Изток и Африка.

Снимка: Unsplash/Dakota Corbin

България заема 42-о място в класацията на най-добрите държави в света за отглеждане на дете, което е спад с едно място от миналата година.

Отглеждането на дете е само една от категориите, изброени в проучването. Генерално класацията на най-добрите страни за живот в света се оглавява от Швейцария, където България намира 58-о място - прогрес с 9 места от 67-ото място през 2019 г.

Вижте повече за най-добрите страни в света за отглеждане на дете в Ladyzone.bg.