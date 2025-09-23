„Депортираха“ скитащия се из Централна Европа Емил (ВИДЕО)

Млад мъжки лос, известен като Емил, беше заловен в Австрия и върнат на границата с Чехия, след като прекара лятото, скитайки из Централна Европа.

Животното е упоено в понеделник, снабдено с GPS нашийник и пуснато на свобода. Австрийските власти обявиха, че ще го наблюдават в следващите 30 дни, съобщава БГНЕС.

Смята се, че Емил е тръгнал от Полша или Чехия, преди да стигне до Австрия, където седмици наред предизвикваше интерес и бе следен в социалните мрежи от хиляди потребители.

Броденето на лоса приключи внезапно тази седмица, когато той се приближи опасно до натоварена магистрала в селцето Затлед в Горна Австрия в час пик.

След това държавни служители го транспортираха до района на националния парк Шумава, на границата с Чехия, където живеят много лосове.

Австрийският вестник Kurier отбеляза, че Емил не е заминал напълно доброволно, а местни медии направиха паралел със строгата австрийска политика по отношение на депортациите.

Организацията за защита на животните Tierschutz Austria разкритикува липсата на прозрачност в операцията „Емил“ и настоя за единни разпоредби, които да запълнят празнотите в защитата на дивата природа.

Вместо да се изграждат повече „екологични коридори край магистрали и жп линии“, животното, което вече има близо 26 000 фенове във Фейсбук, просто е било изпратено на границата, коментира организацията.

„Дали Емил ще намери спокойствие в Бохемската гора, остава неясно“, според позицията на Tierschutz Austria.

Организацията подчертава, че случаят със сигурност ще възобнови дебата за правния статут на дивите животни в Австрия.

