Лайфстайл Любопитно

„Депортираха“ скитащия се из Централна Европа Емил (ВИДЕО)

Приключението му завърши внезапно тази седмица, когато той се приближи опасно до натоварена магистрала

Снимка: 8 News Now

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:38 ч. 23.09.2025 г.

Млад мъжки лос, известен като Емил, беше заловен в Австрия и върнат на границата с Чехия, след като прекара лятото, скитайки из Централна Европа.

Животното е упоено в понеделник, снабдено с GPS нашийник и пуснато на свобода. Австрийските власти обявиха, че ще го наблюдават в следващите 30 дни, съобщава БГНЕС.

Смята се, че Емил е тръгнал от Полша или Чехия, преди да стигне до Австрия, където седмици наред предизвикваше интерес и бе следен в социалните мрежи от хиляди потребители.

@truestorynews

 

♬ original sound - TheTrueStoryNewsNetwork

Броденето на лоса приключи внезапно тази седмица, когато той се приближи опасно до натоварена магистрала в селцето Затлед в Горна Австрия в час пик.

След това държавни служители го транспортираха до района на националния парк Шумава, на границата с Чехия, където живеят много лосове.

Австрийският вестник Kurier отбеляза, че Емил не е заминал напълно доброволно, а местни медии направиха паралел със строгата австрийска политика по отношение на депортациите.

 

Balkan Insight: Избягал черен леопард става популярен, след като се изгуби в български град

Организацията за защита на животните Tierschutz Austria разкритикува липсата на прозрачност в операцията „Емил“ и настоя за единни разпоредби, които да запълнят празнотите в защитата на дивата природа.

Вместо да се изграждат повече „екологични коридори край магистрали и жп линии“, животното, което вече има близо 26 000 фенове във Фейсбук, просто е било изпратено на границата, коментира организацията.

„Дали Емил ще намери спокойствие в Бохемската гора, остава неясно“, според позицията на Tierschutz Austria.

 

Избягала от жилище: Силно отровна мамба броди из улиците на Нидерландия (ВИДЕО)

Организацията подчертава, че случаят със сигурност ще възобнови дебата за правния статут на дивите животни в Австрия. 

