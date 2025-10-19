Ботаническата градина на Българската академия на науките отново посреща есента по най-пъстрия начин, с традиционните Дни на есенното плодородие. От днес до 25 октомври, всеки ден между 10 и 16 часа, посетителите могат да се потопят в багрите и ароматите на сезона, да видят редки растения и необичайни сортове тикви, и да получат полезни съвети за грижа за градината преди настъпването на сланите.

Сред най-интересните експонати тази година е сортът „Турски тюрбан“ - тиква с уникална форма и шарки, която може да се използва не само за украса, но и като естествена купа за пълнежи. „Тя е едновременно красива и практична – истинско бижу на есента“, споделя ботаникът Катя Стоева, която представя изложбата.

В градината могат да се видят още миниатюрни декоративни тикви, както и рядко срещани хибриди, съчетаващи естетика и издръжливост. Освен визуалната наслада, събитието има и образователен характер - специалистите от БАН споделят препоръки за поддръжка на дворове и зеленчукови градини преди настъпването на студовете. „Сега е моментът да приберете реколтата и да почистите опадалите листа, защото те могат да пренесат болести. Есента е време за подготовка, за да посрещнете пролетта с чиста и здрава градина“, допълва Стоева.

Посетителите могат да се насладят и на красивата есенна украса на парка, който в този период на годината е истинска палитра от злато, оранжево и червено. Атмосферата в градината съчетава научното любопитство с усещането за спокойствие и природа в сърцето на София.

Междувременно метеоролозите предупреждават, че през следващите дни температурите ще се понижат и в много райони на страната се очакват първи слани. Днес времето ще бъде ветровито, с максимални температури между 13 и 18 градуса, но още от утре започва затопляне, което ще продължи до средата на седмицата.

Дните на есенното плодородие са чудесен повод да се насладим на последните топли лъчи на сезона и да открием вдъхновение сред природата.

