Тиквата е царицата на есента. Изключително полезна, на практика няма заболяване при което консумацията й да не е подходяща.

Според проф. Донка Байкова:

Оранжевият цвят на тиквата се дължи на голямото количество бета-каротен, същото вещество, на което са богати и морковите, и е особено ценно за остротата на зрението. Хранителен прием от 100 гр тиква на ден допринася за доброто здраве и при малки и при големи.

Тиквата е цяло чудо на природата. Тя е нискокалорийна (25 kcal/100 g), съответно подходяща за контрол на теглото. Източник е на огромно разнообразие от биологично-активни вещества - витамини, минерали (в т.ч. - калий), антиоксиданти и фибри, които са важни за функциите на сърцето, бъбреците, черния дроб, храносмилателния тракт, както и на кожата, косата, ноктите, лигавиците и имунната система.



Не забряйте да съхраните и изсушите тиквените семки, те са много ценни за диета при проблеми с простатата, при остеопорозата и при чернодробните болести.

